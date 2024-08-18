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Британия намерена расширить поддержку Украины

Times: премьер Стармер поручил продумать план более широкой поддержки Украины

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности продумать план по расширению поддержки Украины. Об этом пишет газета Times.

«Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки», — говорится в тексте.

Times цитирует анонимный источник в военной сфере, который заявил, что политика премьер-министра по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер. Речь идет не только о военной помощи, но и промышленной, экономической и дипломатической поддержке, уточнил собеседник газеты.

Как указывает Times, для построения единой политики Великобритании по вопросам помощи Украине, была создана специальная группа с участием министра обороны и главы МИД страны.

До этого стало известно, что Украина официально начала переговоры с Великобританией об углублении взаимодействия и столетнем партнерстве. Стороны провели первый раунд переговоров, делегацию от Киева возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.

Ранее Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины.

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