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Посол Азербайджана оценил глубину противоречий в отношениях страны с Россией

Посол Бюльбюль оглы: глубоких противоречий между РФ и Азербайджаном нет

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Владимир Федороенко/РИА «Новости»

В отношениях между РФ и Азербайджаном отсутствуют глубокие противоречия и наблюдается активное сотрудничество в разных сферах, заявил в интервью ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюлюбюль оглы.

«Мы очень активно работаем, и каких-то глубоких противоречий между нашими странами на сегодня нет», — считает дипломат.

Он также назвал отношения между государствами союзническими и находящимися на высоком уровне.

16 августа стало известно, что объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,57 млрд. Поставки азербайджанских товаров в Россию за шесть месяцев просели на 7,8% год к году, опустившись до $656 млн. При этом Азербайджан за тот же период, напротив, нарастил импорт российской продукции на 10,6%, до $1,734 млрд.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан.

Ранее стало известно, что США планируют создать торговый маршрут через Армению и Азербайджан в обход России и Китая.

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