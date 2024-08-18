Лукашенко рассказал, как украинские уклонисты попадают на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» заявил, что уклонисты из Украины бегут на Запад через территорию республики.

«Они к нам начали бежать. <…> Бегут к нам (в Белоруссию. — «Газета.Ru»), через нас и так далее. Большими потоками. Кто-то в большинстве своем бежит на Запад, в Польшу», — пояснил Лукашенко.

До этого Лукашенко рассказал, что Украина подвела к границе со страной более 120 тыс. солдат.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.