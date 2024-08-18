Лукашенко порассуждал о своем уходе с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постепенно готовит жителей страны к своему уходу с поста главы государства. Об этом в ходе интервью для программы «Вести недели», которая транслируется на телеканале «Россия 1», заявил сам белорусский лидер.

Он обратил внимание, что занимает должность президента республики уже 30 лет. По словам Лукашенко, лишь нескольким политикам доводилось так долго руководить своей страной.

«Люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому (своему уходу с поста главы государства. — «Газета.Ru») людей», — сказал белорусский лидер.

Президент добавил, что не хочет, чтобы смена власти в стране сопровождалась какими-либо разочарованиями или провалами.

24 апреля 2024 года Лукашенко принял участие в заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС). Во время мероприятия он заявил, что сложит с себя полномочия президента, когда ему об этом скажет народ. При этом в качестве еще одного условия для ухода с поста главы государства политик назвал наличие рядом надежного преемника.

Ранее президент Белоруссии сравнил свой уход из политики с предательством.