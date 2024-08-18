Лукашенко рассказал, с чего нужно начать переговоры России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 1».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку — она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — заявил он.

По его мнению, начать переговоры нужно с тех договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле. Это будет подходящей базой для обсуждения дальнейших вопросов по урегулированию военного конфликта.

Незадолго до этого Лукашенко рассказал, что Украина подвела к границе с Белоруссией более 120 тыс. солдат. По его словам, ВСУ смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями.

10 августа Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км.

Ранее Лукашенко предупредил, что Путин и ВС РФ «снесут украинских военных» в Курской области.