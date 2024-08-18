Додон выразил опасения из-за возможных действий Украины в Приднестровье

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил опасения, что у Украины может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы опасаемся того, что при каких-то сценариях, невыгодных Киеву, кому-то захочется открыть второй фронт в Приднестровье», — сказал он.

Он отметил, что Кишинев должен решать проблему Приднестровья.

«Приднестровье — часть Молдавии, и если, не дай бог, украинцы начнут что-то делать, агрессию на Молдавию должны будут осудить все», — подчеркнул он.

До этого Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и члены правительства Дорина Речана, прошедшие подготовку в зарубежных неправительственных организациях, ввергли страну в кризис. По его словам, действующие руководители сразу же сбегут из Молдавии, как только потеряют свою власть. Он утверждает, что уже 60% населения страны хотят другого президента.

Ранее Додон допустил махинации на выборах со стороны Санду.