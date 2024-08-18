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Лукашенко заявил, что Украина выставила 120 тыс. солдат на границе с Белоруссией

Лукашенко сообщил, что белорусско-украинская граница заминирована как никогда

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Украина подвела к границе со страной более 120 тыс. солдат. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — рассказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».

Помимо этого, Лукашенко также высказался о роли Запада в происходящем на Украине. Он заявил, что как Белоруссия, так и Россия, видят, что западные страны могут напрямую ввести на Украину свой контингент.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками ВСУ.

На следующий день МИД Белоруссии допустил разрыв дипотношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения Минска по поводу БПЛА.

Ранее сообщалось, что генсеку ООН рассказали о залетевших в Белоруссию украинских беспилотниках.

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