Лукашенко предупредил, что Путин и ВС РФ «снесут украинских военных» в Курской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне вторжения ВСУ в Курскую область заявил, что российские военные и Владимир Путин «снесут оттуда» украинские подразделения. Его слова приводит БелТА.

В связи с этим белорусский лидер задался вопросом, зачем украинская армия вторглась в российский регион и теряет самых подготовленных бойцов.

«А что будет на других участках фронта? Они, украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Они понимают, что идут в одну сторону», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация может закончиться печальным образом для украинской государственности.

«Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал и не победит – Россию», — предупредил президент Белоруссии.

До этого Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что некоторые представители стран Запада в этом не заинтересованы.

Ранее Лукашенко вспомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России.