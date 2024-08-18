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В КНДР сочли вторжение в Курскую область «прелюдией разгрома клики Зеленского»

МИД КНДР осудил нападение на Курскую область, назвав действия ВСУ терроризмом

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Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство иностранных дел КНДР осуждает атаку ВСУ на территорию Курской области, считает это агрессией и терроризмом, а также выражает уверенность в скором разгроме Украины. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны, чьи слова передает ЦТАК.

«МИД КНДР решительно осуждает вооруженное нападение на российскую территорию, осуществляемое марионеточной кликой Зеленского при помощи и координации США и Запада, как серьезное нарушение территориальной целостности суверенного государства…» — заявил дипломат.

Пхеньян считает вторжение в российский регион признаком агонии и попыткой сохранить военную помощь от стран Запада, подчеркнули в МИД Северной Кореи. Как отметили в ведомстве, «суровые бои в Курской области станут прелюдией полного разгрома клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада».

Пхеньян продолжит поддерживать российскую армию и народ в «священной войне» по защите интересов, безопасности и национального суверенитета, подчеркнул представитель МИД.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах.

Ранее в Совфеде раскрыли, как «принудить» Украину к миру.

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