Маск предрек США массовый голод из-за Харрис

Американцев ждет голод, если на выборах президента США победит Камала Харрис, считает миллиардер Илон Маск. Он согласился с постом в соцсети Х, описывающим, что ждет Соединенные Штаты в случае, если будет реализована озвученная Харрис экономическая программа.

В сообщении, которое репостнул Маск, говорится, что если Харрис ограничит цены на продукты, продовольственная индустрия государства потерпит крах из-за нерентабельности, что приведет к массовому голоду.

«Точный вывод», — прокомментировал пост бизнесмен.

16 августа Харрис заявила, что намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Ее программа будет включать в себя «новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила», а также поддержку небольших предприятий.

Она добавила, что кандидат в президенты от республиканцев, бывший глава государства Дональд Трамп предлагает экономические нововведения, за которые заплатят американцы за счет повышения налогов.

Ранее сообщалось, что Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.