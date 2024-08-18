Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск предрек США массовый голод из-за Харрис

Маск: США ждет массовый голод в случае реализации экономической программы Харрис

close
100%
Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американцев ждет голод, если на выборах президента США победит Камала Харрис, считает миллиардер Илон Маск. Он согласился с постом в соцсети Х, описывающим, что ждет Соединенные Штаты в случае, если будет реализована озвученная Харрис экономическая программа.

В сообщении, которое репостнул Маск, говорится, что если Харрис ограничит цены на продукты, продовольственная индустрия государства потерпит крах из-за нерентабельности, что приведет к массовому голоду.

«Точный вывод», — прокомментировал пост бизнесмен.

16 августа Харрис заявила, что намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Ее программа будет включать в себя «новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила», а также поддержку небольших предприятий.

Она добавила, что кандидат в президенты от республиканцев, бывший глава государства Дональд Трамп предлагает экономические нововведения, за которые заплатят американцы за счет повышения налогов.

Ранее сообщалось, что Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами