Кандидат в президенты указала на бессмысленность отправки оружия Украине

Кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн в разговоре с ТАСС заявила, что Вашингтон подливает масло в огонь конфликта на Украине поставками оружия и указала на бессмысленность этих действий.

«Мы выступаем против продолжающейся отправки оружия и средств», — заявила она.

Стайн предположила, что данная «прокси-война» была затеяна с целью истощить российские ресурсы.

Также она напомнила, что Вашингтон и ряд других государств «фактически гарантировали, что НАТО после объединения Германии ни на дюйм не будет расширяться на восток». По словам Стайн, чтобы нарушить это обещание, «потребовалась всего пара лет».

Также она заявила, что американские власти должны как можно скорее начать переговоры с Россией и Украиной.

До этого сообщалось, что съезд Зеленой партии США принял решение о назначении своим претендентом на президентских выборах 74-летнюю экоактивистку Джилл Стайн. Она выступает против военной поддержки Украины, считает специальную военную операцию России сдержанным ответом на американские действия по размещению вооружений в Европе и требует прекращения боевых действий в секторе Газа вместе с отказом Вашингтона от военной помощи Израилю.

Ранее в США заявили о выходе из президентской гонки одного из кандидатов.