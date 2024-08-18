Кандидат в президенты США Стайн призвала к переговорам с РФ и Украиной

Американские власти должны как можно скорее начать переговоры с Россией и Украиной. Об этом заявила кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн, передает ТАСС.

«Необходимо как можно скорее снизить давление в этом [украинском] конфликте и вернуться к переговорам», — отметила политик, уточнив, что все, чего хотела Россия, это нейтралитет Украины.

По мнению Стайн необходимо прибегнуть к базовой дипломатии, чтобы предотвратить конфликт «с катастрофическими последствиями».

Кандидат в президенты США обратила внимание, что сейчас Вашингтон в своей политике по сути реализует запросы американского военно-промышленного комплекса, который развивает свой бизнес за счет создания новых и новых конфликтов». Она отметила, что граждане свободной страны должны «положить этому конец».

Накануне противник помощи Украине Стайн стала кандидатом в президенты США.

Ранее в США заявили о выходе из президентской гонки одного из кандидатов.