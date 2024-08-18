Противник помощи Украине стала кандидатом в президенты США

Съезд Зеленой партии США принял решение о назначении своим претендентом на президентских выборах 74-летнего экоактивиста Джилл Стайн, передает ТАСС. В этом году мероприятие проходило в онлайн-формате, кандидатом в вице-президенты же выбран доцент исторических наук Калифорнийского университета Бутч Уэйр.

«Кандидатуру Стайн поддержали 267, то есть абсолютное большинство делегатов съезда. Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», — говорится в сообщении.

Стайн уже участвовала в избирательных кампаниях 2012 и 2016 годов, но не смогла набрать свыше 1% голосов. Зеленый политик выступает против военной поддержки Украины, считает специальную военную операцию России сдержанным ответом на американские действия по размещению вооружений в Европе и требует прекращения боевых действий в секторе Газа вместе с отказом Вашингтона от военной помощи Израилю.

Ранее в США заявилин- о выходе из президентской гонки одного из кандидатов.