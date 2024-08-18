Трамп считает, что в свои 78 лет выглядит лучше Харрис

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании заговорил о внешнем виде своей соперницы в предвыборной гонке Камалы Харрис, передает CNN. По его словам, он не согласен с тем, что некоторые называют преимуществом вице-президента США и основного претендента на выдвижение в лидеры страны от демократов ее красоту.

«Я говорю, что я намного красивее ее <...> Они говорят, что ее самое большое преимущество в том, что она красивая женщина. Я такой, хм, я никогда об этом не думал», — отметил Трамп.

Он добавил, что не может поверить в то, что кто-то так говорил о Харрис. 78-летний политик подчеркнул, что выглядит лучше, чем вероятный кандидат в президенты от демократов.

В последнее время Трамп не раз переходил на личности в отношении Харрис, в частности говоря о некомпетентности вице-президента США. С точки зрения республиканца, он имеет право оскорблять своего оппонента. При этом в американском медийном пространстве не раз призывали Трампа перейти к обсуждению политических разногласий с Харрис, отказавшись от личных атак.

Ранее Трампа сравнили с капризным ребенком за нападки на Харрис.