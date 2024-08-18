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В Молдавии заявили об агонии режима Санду

Молдавская оппозиция обвинила власти в незаконных досмотрах в аэропорту Кишинева

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Михай Карауш/РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля раскритиковал принудительный досмотр представителей политический силы в аэропорту Кишинева, в который они прибыли после съезда партии в Москве. В своем Telegram-канале он усомнился в законности подобных мер.

«Досмотры в кишиневском аэропорту — как знак агонии режима [президента Молдавии Майи] Санду <...> мы с соратниками вернулись из Москвы, где прошел третий съезд блока «Победа». Ирина Лозован, Алексей Лунгу, Юрий Витнянский, Наталья Параска, Татьяна Кочу, Вячеслав Жуков и другие участники съезда столкнулись с произволом власти в кишиневском аэропорту. Силовики по указке сверху в очередной раз устроили досмотр с пристрастием. Вопреки закону и здравому смыслу», — написал Боля.

Он добавил, что силовики провели досмотр и депутатов, обладающих неприкосновенностью. Боля подчеркнул, что правящая партия «Действие и солидарность», как и глава государства, явно опасаются оппозиции, если идут на такие шаги.

Ранее молдавский блок «Победа» назвал кишиневский аэропорт «концлагерем в миниатюре».

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