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В США раскрыли причину, по которой Вашингтон не делится с Украиной разведданными

WSJ: США не дают Киеву разведданные, так как не хотят стать пособником атак ВСУ

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Kevin Lamarque/Reuters

США не предоставляют Украине разведывательные данные об объектах на территории России, поскольку опасаются создать впечатление, что власти Соединенных Штатов поддерживают нападение ВСУ на Курскую область. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

«Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Вашингтон не делится разведданными с Украиной о целях внутри России, добавив, что администрация (президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена не хочет, чтобы считали, что она поддерживает атаку на территорию России», — сказано в публикации.

Издание также отмечает, что для достижения успеха в нападении на российскую территорию у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.

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