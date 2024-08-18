На Украине объяснили механизм закрытия, связанных с РПЦ церквей

Власти Украины в вопросах ликвидации религиозных организаций, в отношении которых есть подозрения о связи или сотрудничестве с Русской православной церковью (РПЦ), будут опираться на экспертную оценку, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «Страна.ua». По его словам, экспертам предстоит установить, если ли признаки аффилированности в каждом конкретном случае.

«Те религиозные организации, которые существуют на Украине и относительно которых есть подозрение в аффилиации или сотрудничестве с РПЦ, будет проводиться соответствующая экспертиза. И именно эксперты скажут, есть ли признаки аффилированности. Если эти признаки есть — то будет подано решение о прекращении деятельности этих организаций. Но, конечно, оно может быть обжаловано в судебном порядке», — пояснил Стефанчук.

Он не уточнил, каких именно экспертов власти Украины будут привлекать для проведения анализа на предмет связи той или иной религиозной организации с РПЦ.

Ранее Всеукраинский совет церквей назвали сатанистами за поддержку проекта о запрете УПЦ на Украине.