Молдавский оппозиционный блок «Победа» собирается направить жалобы правоохранителям из-за задержания своих представителей в аэропорту Кишинева. Об этом пресс-служба блока сообщила в Telegram-канале.

«Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны «стражей порядка». То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем. По каждому случаю незаконного задержания блок «Победа» направит жалобы в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в последние год аэропорт в столице Молдавии превратился в «концлагерь в миниатюре».

«Людей здесь буквально запирают, морят голодом, не пускают на воздух», — заявили в блоке.

Там назвали это «позорным явлением» для режима правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», «который таким образом преследует собственных граждан, нарушая основные конституционные права».

Вечером 17 августа стало известно, что депутата парламента Молдавии Ирину Лозован и других делегатов съезда блока «Победа» в Москве задержали в аэропорту Кишинева. По словам Лозован, это произошло «по политическим мотивам».

21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа». В частности, он объединил партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

В августе молдавский суд принял решение о приостановке на три месяца деятельности партии «Шанс».

Ранее молдавский оппозиционер назвал Майю Санду «беспринципной дурой».