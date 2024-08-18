Напарник Харрис рассказал о ее работе в «Макдональдсе»

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис начинала свою карьеру в сети фастфуда «Макдональдс» и умеет сервировать мороженое. На это обратил внимание ее напарник в выборах Тим Уолц, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Харрис работала в «Макдональдсе», чтобы свести концы с концами.

«Для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри», — отметил кандидат в вице-президенты.

Машины «Макфлурри» в Макдональдсе известны тем, что часто не работают. Эта проблема часто высмеивается в мемах и даже привлекла внимание американских регуляторов.

Родители Харрис — иммигранты-ученые из Калифорнии. А Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века.

До этого Харрис сочли единственной надеждой США на победу над «оранжевым человеком». С таким заявлением выступила актриса Джейн Фонда.

Ранее Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.