В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока «Победа»

В аэропорту Кишинева задержали представителей молдавского оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата парламента республики Ирину Лозован.

По ее словам, в воздушной гавани на час были задержаны делегаты прошедшего в Москве съезда «Победы». Речь идет о самой Лозован, советнике главы Гагаузии Юрии Кузнецове и экс-мэре города Оргеев Павле Вережане.

«Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись», — сказала Лозован.

Она выразила уверенность, что делегатов съезда блока задержали по политическим мотивам, так как им не была названа причина для этого.

Парламентарий также заявила, что просила сотрудников пограничной полиции предоставить ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но ей так и не выдали такой документ.

21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлено о создании блока «Победа». В частности, он объединил партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

В августе молдавский суд принял решение о приостановке на три месяца деятельности партии «Шанс».

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.