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В США заявили о выходе из президентской гонки одного из кандидатов

В США назвали законченной президентскую кампанию Кеннеди-младшего

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший больше не влияет на гонку ключевых претендентов от республиканцев и демократов, считает бывший ведущий Fox News Билл О'Райли, передает The Hill. По его словам, кампанию племянника 35-го президента США Джона Кеннеди можно считать законченной.

«Я говорил с самого начала, что это никуда не приведет. Я говорил: это [президентская кампания Кеннеди-младшего] никогда не сработает», — отметил О'Райли.

Он добавил, что Кеннеди-младший не слишком хорошо справился с ведением кампании, хотя изначально имел мизерные шансы на участие в выборах. О'Райли подчеркнул, что политик теряет значение в СМИ на фоне снижения уровня его поддержки среди американцев до однозначных чисел.

Как отмечает The Hill, в последнее время Кеннеди-младший столкнулся с ростом негативных публикаций о его персоне в СМИ, что отразилось на его рейтинге. Издание подчеркивает, что до выхода президента США Джо Байдена из гонки, независимый кандидат набирал больше 10% поддержки в общенациональных опросах.

Ранее Кеннеди-младшего заподозрили в желании получить пост в администрации Харрис.

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Выборы в США — 2024
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