Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинской православной церкви дадут девять месяцев на разрыв связей с РПЦ

Стефанчук: Рада даст УПЦ девять месяцев на разрыв связей с РПЦ

close
100%
SOPA Images/Global Look Press

Украинским религиозным организациям дадут девять месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

По словам Стефанчука, рассматриваемый Радой законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет РПЦ на территории Украины. При этом религиозным организациям, которых украинские власти подозревают в сотрудничестве с российской церковью, дадут девять месяцев на разрыв связей с Москвой.

16 августа сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к проекту закона о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На рассмотрение парламента законопроект вынесут на следующей неделе.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее Зеленский решил укрепить «духовную независимость» Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами