Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли потерю важного союзника в Европе

Соскин допустил выход Германии из коалиции спонсоров Украины

close
100%
Водник/Wikimedia

Информация о возможном снижении немецкой поддержки Украины говорит о том, что Киев может потерять Берлин в качестве партнера, допустил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. В своем блоге на YouTube он отметил, что руководство Германии действует оскорбительно по отношению к украинцам.

«На 2025 год немцы сократили программу поддержки Украины с 8 миллиардов до 4 – в два раза! То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам», — заметил Соскин.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства. При этом Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Киеву после США — в ФРГ уже потратили на военную помощь почти €28 млрд.

Ранее на Украине окрестили манипуляцией информацию о прекращении помощи ФРГ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами