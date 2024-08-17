Украине предрекли потерю важного союзника в Европе

Информация о возможном снижении немецкой поддержки Украины говорит о том, что Киев может потерять Берлин в качестве партнера, допустил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. В своем блоге на YouTube он отметил, что руководство Германии действует оскорбительно по отношению к украинцам.

«На 2025 год немцы сократили программу поддержки Украины с 8 миллиардов до 4 – в два раза! То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам», — заметил Соскин.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства. При этом Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Киеву после США — в ФРГ уже потратили на военную помощь почти €28 млрд.

Ранее на Украине окрестили манипуляцией информацию о прекращении помощи ФРГ.