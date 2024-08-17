В МИД РФ дали оценку решению Всеукраинского совета церквей по УПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Всеукраинский совет церквей за поддержку проекта о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. В своем Telegram-канале она сравнила организацию с поклонниками сатаны.

«Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Сатанисты», — написала Захарова.

О решении Всеукраинского совета церквей по УПЦ стало известно 17 августа. Как ожидается, соответствующий проект будет рассмотрен в Верховной раде в конце августа. При этом в самой Украинской православной церкви попытки запрета считают неконституционными. Священники УПЦ сталкиваются с гонениями с момента появления в стране раскольнической Православной церкви Украины. В последние годы ситуация ухудшилась, несмотря на объявление церкви о независимости от Московского патриархата после начала СВО.

Ранее в Раде поддержали проект о запрете УПЦ на Украине.