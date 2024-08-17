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В ФРГ посетовали на непропорциональные страдания из-за санкций против РФ

В Восточной Германии пожаловались на последствия антироссийских санкций

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Восточная Германия ощущает на себе больше негативных последствий санкций против России и конфликта на Украине, чем остальные немецкие регионы, считает премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, передает ТАСС. По его словам, поэтому в этой части ФРГ большинство выступает за скорейшее завершение противостояния за счет переговоров.

«Именно Восток непропорционально страдает от экономических последствий войны и санкций. Давайте подумаем только о затратах на электроэнергию и состоянии химической промышленности, которая у нас особенно развита», — отметил Хазелофф.

Он добавил, что в Восточной Германии, в отличие от Западной, больше верят в возможность начала ядерной войны из-за украинского конфликта. Хазелофф подчеркнул, что скептически в регионе относятся и к военной поддержки Киева со стороны Берлина из-за «старых страхов» немцев».

Германия присоединилась к массовым санкциям против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. В рамках Евросоюза ФРГ поддержала уже 14 пакетов ограничительных мер. При этом западные политики часто признаются, что санкции не достигли желаемого эффекта.

Ранее в МИД России оценили перспективы снятия западных санкций.

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