В Германии выступили против возобновления закупок нефти из РФ

В партии «Зеленые» отвергли предложение оппозиционного левого «Союза Сары Вагенкнехт» по снятию эмбарго на российскую нефть, передает ntv. По словам представителя партии Беньямина Рашке, Германии не стоит возвращаться к «программе нефтяной ностальгии».

«Те, кто возвращается к этому, рискуют не только безопасностью поставок. Те, кто заказывает у России, не получат безопасности», — утверждает политик из партии «Зеленых», которая входит в правящий блок.

Он добавил, что предложения по закупке нефти у России касаются завода Шведта в федеральной земле Бранденбург. Рашке подчеркнул, что если они будут реализованы, то регион лишится €400 млн, которые кабмин собирается выделить на перепрофилирование предприятия.

Ранее траты Европы на импорт нефти и газа из России превысили объем помощи Украине.