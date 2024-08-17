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Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился посетить Курскую АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности посетить Курскую атомную электростанцию для личной оценки ситуации на месте. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии сообщает РИА Новости.

В пресс-службе агентства отметили, что решение принято по причине «близости военных действий к важной и действующей атомной электростанции».

17 августа сообщалось, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.

Помимо этого «Росатом» выразил обеспокоенность сигналами о подготовке Вооруженными силами Украины провокаций против Курской и Запорожской атомных электростанций. В госкорпорации отмечали, что «за последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно».

Ранее МИД России обвинил Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.

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