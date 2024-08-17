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В ЦИК Грузии ответили на обвинение в боязни «гнева народа»

Здание ЦИК Грузии решили оградить новыми барьерами в преддверии выборов

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Sputnik/РИА «Новости»

В преддверии парламентских выборов в Грузии, которые должны пройти в конце октября, у здания Центральной избирательной комиссии республики создают дополнительные заграждения и барьеры, передает Sputnik.Грузия. Как заявили в грузинском ЦИК, это решение не связано с опасениями возможных массовых демонстраций против фальсификаций на голосовании, как утверждают оппозиционные силы.

«Обновленная инфраструктура отражает активный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру. Обвинения в том, что члены администрации якобы боятся гнева народа, не соответствуют действительности», — пояснили в ведомстве.

Голосование в Грузии намечено на 26 октября. По мнению властей, оппозиционные партии вряд ли признают свое вероятное поражение, заявив о фальсификациях в ходе выборов и попытаются осуществить госпереворот путем уличных протестов.

Ранее в Грузии не исключили внешнего вмешательства в парламентские выборы.

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