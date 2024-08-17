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Французский политик оценил реакцию на кадры с военнослужащим ВСУ в каске СС

Филиппо: кадры с солдатами ВСУ в касках СС смутили участников телепередачи

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на канале LCI после демонстрации им кадров с украинскими военнослужащими в нацистских касках. Своими наблюдениями политик поделился в соцсети Х.

«Когда на телестудии во Франции неожиданно замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску! Максимальное замешательство гарантировано!» — написал Филиппо.

К сообщению он прикрепил видеофрагмент, где ведущий телеканала сообщает, что «эта каска любопытна» и «не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России».

15 августа в интернете получил распространение ролик, снятый военнослужащими Вооруженных сил Украины в Курской области. Имитируя немецкий акцент, они называли местного пенсионера «русише швайне» («русская свинья» — нем.), при этом на одном из солдат была надета немецкая каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер ЛДПР объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов ВСУ, глумившихся над пожилым жителем Курской области.

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