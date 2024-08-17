В Киеве сочли манипуляцией информацию о прекращении помощи ФРГ

Власти Украины считают некорректной информацию о прекращении немецкой военной помощи для страны, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает «Европейская правда». По его словам, в Германии все еще идет процесс согласования бюджета на будущий финансовый год, по завершению которого и будет известен объем поддержки Киева.

«Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое <...> правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью», — отметил Тихий.

Он добавил, что в Киеве следят за бюджетным процессом в Германии и рассчитывают на сохранение и усиление помощи. Тихий подчеркнул, что поддерживая Украину, Берлин якобы вкладывается в безопасность всей Европы.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Ранее Германия открестилась от ответственности за немецкое оружие в Курской области.