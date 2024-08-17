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Правительство РФ поддержало открытие отделения посольства Белоруссии в Воронеже

Кабмин РФ поддержал идею создать в Воронеже отделение посольства Белоруссии

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Кабинет министров РФ поддержал идею открыть в Воронеже отделение посольства Белоруссии. Соответствующее распоряжение российского правительства появилось на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что министерство иностранных дел страны должно оповестить Минск об этом решении.

Администрации Воронежской области, в свою очередь, рекомендовали приступить к решению организационных вопросов. В том числе речь идет о выборе места для размещения посольства, а также выделении служебных и жилых помещений для аренды или приобретения их Белоруссией.

24 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает предпринимать практические шаги для открытия генерального консульства страны на индонезийском острове Бали. В частности, речь идет о подборе помещения для размещения нового дипломатического представительства.

По ее словам, решение об открытии заграничного учреждения принял российский премьер-министр Михаил Мишустин. Это произошло 18 июля.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие в стране посольства РФ.

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