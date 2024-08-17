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На Украине призвали Совет церквей поддержать проект против российского влияния

Зеленский обратился к ВСЦиРО с призывом поддержать проект против влияния России

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Всеукраинскому совету церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с призывом поддержать проект против влияния России на церковь. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Соответствующий законопроект подан для рассмотрения в Верховную Раду Украины. Сам Зеленский заявил, что Москва использует церковь для влияния на другие государства.

«Поэтому гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность», — заявил он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает «здоровые силы» международного сообщества осудить «кощунственную войну» президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ).

Таким образом дипломат прокомментировала то, что в ночь на 14 августа 2024 года по решению украинских властей на территории Киево-Печерской лавры был опечатан и отобран у монахов УПЦ еще один храм – церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник».

Ранее ряд депутатов заблокировали трибуну в Раде, требуя запретить УПЦ.

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