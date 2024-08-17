В Общественной палате РФ охарактеризовали новую атаку ВСУ на ЗАЭС

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал удар украинского дрона по дороге возле Запорожской атомной электростанции (АЭС) актом неприкрытой агрессии против мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

«Это очередной случай ядерного терроризма и непокрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции», — сказал он.

Рогов добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС ради дестабилизации ситуации. Также, по словам члена ОП РФ, украинские бойцы хотят запугать сотрудников станции и внушить им, что их выход на работу сопряжен с огромным риском.

17 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу, идущую вдоль энергетических блоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. В пресс-службе объекта подчеркнули, что в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

Российская сторона сразу оповестила об инциденте инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на станции. Впоследствии директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что атака не повлияла на радиационную обстановку на территории объекта.

Ранее политолог предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС со стороны украинских войск.