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Германия открестилась от ответственности за немецкое оружие в Курской области

Линднер: переданное Украине немецкое оружие перешло под ее ответственность

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Global Look Press

Правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Об этом в интервью швейцарской радиостанции SRF заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Оружие перешло к ответственности Украины, которая защищает себя против агрессора и реализует свое право на самооборону», — заявил Линднер.

В том же интервью он раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает Германии передавать Украине швейцарские военные материалы.

При этом в интервью отмечается, что поддержка Украины все чаще подвергается интенсивной критике в Германии: партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» хотят прекращения военной помощи – и обе они имеют массовый приток поддерживающих их избирателей.

В свою очередь, Линднер высказал мысль, что прекращение военной поддержки Украины «не отвечает интересам немецкого народа» и заявил, что он не собирается проигрывать выборы в Восточной Германии. По его словам, в случае поражения Украины «миллионы украинцев сбегут в Западную Европу», что он, очевидно, расценивает как негативное событие.

13 августа стало известно, что ВСУ использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent. Такие машины нужны для прорыва линий обороны либо для их создания.

Ранее в ФРГ призвали не поставлять Киеву оружие в случае причастности Украины к подрывам «Северных потоков».

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