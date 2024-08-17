Названа дата нового раунда переговоров по прекращению огня в Газе

Очередной раунд переговоров по сделке о прекращении огня в секторе Газа пройдет в 21 августа в столице Египта Каире. Об этом сообщает портал Axios.

«Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку», — отмечается в статье.

Власти Израиля рассчитывают, что давление США и стран-посредников заставит радикальное палестинское движение ХАМАС согласиться на ранее предложенное соглашение об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа.

15 августа делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников.

Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее в ХАМАС заявили, что встретятся с участниками переговоров по Газе при одном условии.