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В Совфеде усомнились в нежелании США одобрять удары по РФ ракетами Storm Shadow

Сенатор Карасин не поверил в затягивание странами Запада одобрения ударов по РФ

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Новости о попытках западных стран затянуть процесс одобрения ударов Украины по территории РФ иностранным оружием выглядят как дезинформация. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Таким образом он прокомментировал статью в газете The Times, которая со ссылкой на источники сообщила о готовности Великобритании одобрить атаки вглубь российской территории при помощи ракет Storm Shadow. В материале уточнялось, что перед принятием решения Лондон решил посоветоваться с Вашингтоном и направил ему соответствующий запрос. Но американские власти якобы проигнорировали просьбу Соединенного королевства о консультациях, так как опасаются дальнейшей эскалации украинского конфликта, сообщили журналисты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Мое личное мнение заключается в том, что опытные дезинформаторы играют в такую неприглядную, довольно циничную игру, как бы заявляя о том, что они советуются друг с другом — кто-то согласен, кто-то не согласен», — сказал Карасин.

По его словам, основная цель подобных статей — «задурить» голову читателям. Российский сенатор обратил внимание, что у зарубежных партнеров Киева нет разногласий по поводу предоставления ему разрешений на использование тех или иных вооружений.

«На самом деле там работает такой слаженный антироссийский центр, который все эти вопросы предрешает и планирует, мы из этого должны исходить», — добавил парламентарий.

Ранее украинский военный уточнил разрешенную западными странами дальность ударов по РФ.

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