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Стало известно о подготовке новой встречи главы МАГАТЭ с делегатами из РФ

Постпредство в Вене заявило о проработке встречи Гросси с российской делегацией

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Anna Voitenko/Reuters

Исполняющий обязанности постоянного представителя Москвы при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что вопрос о встрече генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российской межведомственной делегацией находится на стадии проработки. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время назрела необходимость беседы Гросси с представителями РФ.

«Данный вопрос находится в проработке», — отметил Устинов.

Он обратил внимание, что 14 августа генеральный директор МАГАТЭ и постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провели встречу и обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). В частности, российский дипломат призвал агентство публично назвать виновника атак на инфраструктурный объект.

Как сказал Устинов, молчание по этой теме лишь поощряет новые удары по станции. В результате ядерная безопасность в регионе постоянно находится под угрозой, подчеркнул он.

17 августа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на дорогу, идущую вдоль энергетических блоков ЗАЭС с внешней стороны периметра. В пресс-службе станции подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. При этом об инциденте сразу оповестили находящихся на объекте инспекторов МАГАТЭ.

Ранее на ЗАЭС рассказали, чем инспекторы МАГАТЭ занимаются на станции.

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