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В России призвали осудить гонение Киевом Украинской православной церкви

Захарова: РФ призывает мировое сообщество осудить кощунственную войну против УПЦ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия призывает «здоровые силы» международного сообщества осудить «кощунственную войну» президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала то, что в ночь на 14 августа 2024 года по решению украинских властей на территории Киево-Печерской лавры был опечатан и отобран у монахов УПЦ еще один храм – церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник». Теперь верующим там запрещено молиться.

По словам Захаровой, в России убеждены, что «киевской хунте» не удастся уничтожить каноническую православную церковь на Украине, последователями которой является большая часть населения страны.

Представитель МИД РФ добавила, что такие международные организации, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, продолжают закрывать глаза на «грубейшие нарушения» властями Украины положений Всеобщей декларации прав человека и других общепринятых норм.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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