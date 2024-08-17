В Германии признали преимущество ВС РФ над украинской армией в Донбассе

ВС РФ в Донбассе имеют весомое преимущество перед украинской армией, это позволяет российским вооруженным силам продвигаться на запад. Об этом говорится в материале немецкого телеканала Welt.

«Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад», — отмечается в материале (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что в целях реализации вторжения на территорию Курской области ВСУ перенаправили в регион внушительное количество военных сил, что не могло не сказаться на других участках фронта для украинской армии.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовало приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году.

В командовании ВСУ «осознают этот риск и пока балансируют», писало издание.

По оценке The Wall Street Journal, существенной проблемой для ВСУ на территории России оказалось применение ВС РФ планирующих авиабомб. Кроме того, украинская армия, отмечается в материале, испытывает сложности со снабжением войск в Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области.