Британская Sun рассказала о подробностях уничтожения танка Challenger под Курском

Российская армия в ходе отражения атаки ВСУ на территорию Курской области уничтожила британский танк Challenger 2 с помощью беспилотника, танк был «охвачен огненным шаром» и полностью ликвидирован. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники.

«Британский танк Challenger 2 был подбит российским беспилотником... В сети появилось видео, на котором запечатлен момент, когда его (украинского военнослужащего. – Прим. ред.) танк был охвачен огненным шаром после прямого попадания беспилотника», — говорится в сообщении издания.

Со ссылкой на источники в материале сообщается, что танк «получил статус «K-Kill», то есть был полностью уничтожен».

Отмечается, что британский танк был уничтожен ВС РФ с использованием беспилотника «Ланцет».

15 августа телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Эти боевые машины использовались во время украинского вторжения в Курскую область, которое началось 6 августа. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

В связи с этим заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что использование британских танков в Курской области говорит о том, что Россия воюет с НАТО, а не Украиной.

Ранее Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории РФ.