Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице Германии из-за «Северных потоков». Об этом сообщает издание UnHerd.

«Вместо того чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов. — Прим. ред.) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины», — говорится в материале.

Соответствующее заявление сделано на фоне недавнего расследования западных СМИ о непосредственной причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как написала американская газета Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва.

Позже сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина должна заплатить за ущерб, нанесенный экономике Германии от подрыва российских газопроводов «Северный поток».

В то же время французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине из-за подрыва «Севпотоков».

Ранее немецкий политолог назвал «фальшивкой» расследование диверсии на «Северных потоках».