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В Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Шеремет: призываю Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

«Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима. Призываю Совбез ООН созвать заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил он.

Шеремет отметил, что если этого не сделать, то последствия атаки ВСУ на АЭС может «аукнуться для всего континента».

17 августа Запорожская АЭС заявила, что в 7:00 мск украинский дрон сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков электростанции с внешней стороны периметра.

Там подчеркнули, что никто не пострадал. Об инциденте проинформировали находящихся на ЩАЭС инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

До этого сообщалось, что персонал Запорожской АЭС обеспечивает безопасность станции в полном объеме на фоне сообщений о риске атаки АЭС «грязной» ядерной бомбой со стороны ВСУ.

Ранее в подполье раскрыли роль Запада в планируемой атаке ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.

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