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Додон заявил, что правительство Санду ввергло Молдавию в кризис

Додон: правительство Санду, воспитанное в западных НПО, ввергло страну в кризис

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду и члены правительства Дорина Речана, прошедшие подготовку в зарубежных неправительственных организациях, ввергли страну в кризис. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«Чего еще можно ожидать от президента, премьера, спикера парламента, которые последние годы работали в неправительственных организациях, финансируемых Госдепом США?» — задается вопросом Додон.

По его словам, действующие власти сразу же сбегут из Молдавии, как только потеряют свою власть. Додон заявил, что уже 60% населения страны хотят другого президента.

До этого Додон заявлял, что президент Молдавии Майя Санду боится участия в предвыборных дебатах, поскольку ей нечего сказать населению страны и своим политическим оппонентам.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Ранее Додон допустил махинации на выборах со стороны Санду.

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