Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, кто помог ВСУ планировать атаку под Курском

Политолог Дизен: НАТО не могла не участвовать в планировании атаки под Курском

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

НАТО не могла не участвовать в планировании атаки ВСУ на Курскую область. С таким мнением в интервью телеканалу WION выступил норвежский политолог Гленн Дизен.

«Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию», — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что НАТО и Соединенные Штаты поддерживают Украину уже в течение 10 лет, поэтому причастность Запада к атаке ВСУ на территорию Курской области не подлежит сомнению.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области.

Кроме того, стало известно, что правительство США запрещает Великобритании разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

Ранее в США рассказали, на какой риск пошла Украина при атаке ВСУ под Курском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами