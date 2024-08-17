Политолог раскрыл, кто помог ВСУ планировать атаку под Курском

НАТО не могла не участвовать в планировании атаки ВСУ на Курскую область. С таким мнением в интервью телеканалу WION выступил норвежский политолог Гленн Дизен.

«Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию», — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что НАТО и Соединенные Штаты поддерживают Украину уже в течение 10 лет, поэтому причастность Запада к атаке ВСУ на территорию Курской области не подлежит сомнению.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области.

Кроме того, стало известно, что правительство США запрещает Великобритании разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

Ранее в США рассказали, на какой риск пошла Украина при атаке ВСУ под Курском.