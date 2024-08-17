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В Германии нет новых средств для предоставления помощи Украине

FAS: у Германии нет новых денег для оказания военной помощи Украине

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Global Look Press

Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за отсутствия денежных средств в бюджете на эти цели. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Германия должна ограничить военную помощь Украине», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечает издание, глава минфина Германии Кристиан Линднер не ожидает сокращения финансирования ВСУ. Он отметил, что финансы в будущем должны поступать в распоряжение Киева не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.

До этого депутат бундестага Дитмар Бартш заявил, что Германии следует принять более активное участие в урегулировании конфликта на Украине при помощи дипломатии.

По словам парламентария, поставки Вооруженным силам Украины оружия не помогут разрешить конфликт Москвы и Киевом. Бартш также напомнил, что уже переданное странами Запада вооружение не помогло ВСУ на поле боя.

Ранее премьер Тюрингии заявил, что общеевропейская безопасность невозможна без России.

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