Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта не могут начаться, пока ВСУ присутствуют на территории Курской области. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат», — подчеркнул журналист.

Как отметил Боуз, те политические силы на Западе, которые надеются на начало переговорного процесса в результате атаки ВСУ на территорию Курской области, не знают русских.

До этого британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы с других направлений для отправки в Курскую область из-за потерь.

По его словам, украинская сторона сосредоточена на этом наступлении, при этом в Донбассе армия страны теряет контроль над территориями.

ВСУ начали наступление на Курскую область и зашли на российскую территорию 6 августа.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.