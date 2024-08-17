Бывший премьер Украины назвал страну банкротом

Украина в текущих условиях фактически считается банкротом, страна не способна платить ни по каким обязательствам. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Формальным поводом для ограниченного дефолта для западных финансистов послужил указ Зеленского об отказе выплачивать по текущим облигациям госдолга – приняли закон, дающий право Минфину не выплачивать ни купоны, ни долг. По сути дела состоялся дефолт», - отметил он.

Как отметил бывший премьер Украины, государство не платило ни по каким своим обязательствам в последнее время, поэтому дефолт можно было объявлять еще два года назад.

По оценке Азарова, состояние экономики Украины критическое, а госдолг превысил $155 млрд.

«Страна находится в состоянии банкрота», - подытожил он.

До этого сообщалось, что на Западе начали сомневаться в скором восстановлении экономики Украины.

Ранее политолог предположил, за чей счет будут восстанавливать Украину.