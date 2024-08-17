Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее идея о своем ядерном оружии набирает популярность из-за Трампа

NYT: в Южной Корее набирает популярность идея о собственном ядерном оружии

close
100%
Министерство обороны РФ

В Южной Корее растет число сторонников создания в стране собственного оружия из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«В настоящее время все большее число южнокорейцев заявляют, что их стране необходимо собственное ядерное оружие вместо того, чтобы полагаться на защиту со стороны Соединенных Штатов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что эта тема в последнее время все чаще становится предметом политических дебатов в Южной Корее.

В Южной Корее усилилось беспокойство по поводу безопасности из-за возможного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, чья приверженность альянсу между Вашингтоном и Сеулом, «по-видимому, в лучшем случае шаткая».

При этом издание не называет точных данных социологических опросов.

До этого Трамп рассказал, что в годы пребывания на посту главы государства разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке».

Ранее лидер КНДР допустил переговоры с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами