В Южной Корее идея о своем ядерном оружии набирает популярность из-за Трампа

В Южной Корее растет число сторонников создания в стране собственного оружия из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«В настоящее время все большее число южнокорейцев заявляют, что их стране необходимо собственное ядерное оружие вместо того, чтобы полагаться на защиту со стороны Соединенных Штатов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что эта тема в последнее время все чаще становится предметом политических дебатов в Южной Корее.

В Южной Корее усилилось беспокойство по поводу безопасности из-за возможного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, чья приверженность альянсу между Вашингтоном и Сеулом, «по-видимому, в лучшем случае шаткая».

При этом издание не называет точных данных социологических опросов.

До этого Трамп рассказал, что в годы пребывания на посту главы государства разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке».

Ранее лидер КНДР допустил переговоры с США.