Россия борется против «пешек» США и сторонников Израиля на севере Черного моря. Об этом заявил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты пришли к упадку как в экономическом, так и в военном плане, и сейчас стоят перед необходимостью ухода из Западной Азии.

Перинчек добавил, что «агрессия» Израиля зашла в тупик в секторе Газа и Палестине в целом, Вашингтон пытается сдержать израильских политиков. Политик считает, что Израиль теряет даже поддержку западных стран.

Председатель политсилы отметил, что территориальная целостность и суверенитет Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Азербайджана и России тесно взаимосвязаны.

Перинчек подчеркнул, что Турция никогда не позволит США и Израилю создать на своей территории «второе государство Израиль под названием Курдистан (речь идет о государстве для курдов. — Прим. ред.)». Для этого Анкара планирует развивать солидарность и сотрудничество стран региона.

По мнению политика, вооруженная кампания России против расширения Североатлантического альянса на восток отвечает интересам всего человечества. Он также заметил, что господство американского доллара было разрушено, что привело к крушению «системы вымогательства США», вследствие этого Турция и ее партнеры займут свое место среди «основателей новой цивилизации, поднимающейся из Азии».

Ранее в Турции заявили о подготовке Украины к переговорам с Россией.