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NYT сочла надежды Украины под Курском сомнительными

NYT: успех атаки под Курском сомнителен, так как ВСУ теряют позиции в Донбассе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Армия России продолжает продвигаться на Покровском направлении в Донбассе, оттесняя ВСУ на запад, что ставит под сомнение «надежды Украины» на атаку ее подразделений в Курской области. Об этом пишет газета The New York Times.

«Российское наступление в направлении Покровска ставит под сомнение надежды Украины на то, что ее наступление (в Курской области – прим. ред.) заставит Москву сократить атаки в других местах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент ВС РФ находятся «примерно в восьми милях» от Покровска, одного из главных оборонительных опорных пунктов ВСУ в ДНР.

Издание подчеркивает, что несмотря на предпринятую ВСУ атаку на территорию Курской области, украинская армия «все еще теряет позиции» в Донбассе.

До этого The Wall Street Journal сообщала, что украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовало приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году.

Ранее в Киеве рассказали о целях вторжения в Курскую область.

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